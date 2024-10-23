Курьера мошенников брянский суд отправил в колонию

Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию на полтора года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 22-летний житель Брянска.

В январе мужчина стал курьером у телефонных мошенников. Злоумышленники сообщили о якобы попавшем в беду родственнике 85-летней жительнице Брянска. За спасение они потребовали деньги. Прибывшему курьеру пенсионерка отдала 400 тысяч рублей. Деньги фигурант перевел сообщникам на обезличенные банковские счета.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии общего режима. С виновного взыскали всю сумму ущерба. Решение не вступило в законную силу.