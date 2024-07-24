Курьера мошенников брянский суд отправил в тюрьму

Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в тюрьму почти на два года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Почепский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушал 21-летний житель Почепа.

3 апреля 2024 года телефонные мошенники сообщили пожилой женщине о попавшей в аварию знакомой. Для якобы освобождение от уголовной ответственности злоумышленники потребовали деньги. Женщина должна была передать курьеру 100 тысяч рублей. Прибывшего фигуранта в момент передачи денег задержали стражи порядка.

Суд приговорил виновного к году и 9 месяцам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.