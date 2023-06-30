Курьера мошенников из Брянска ждёт суд

Помогавший телефонным мошенникам 20-летний брянец предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сельцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В поступлении обвиняют 20-летнего жителя Брянска. По версии следствия, в марте 2023 года молодой человек стал курьером у телефонных мошенников.

Злоумышленники сообщили трем пенсионерам из Брянска и Сельцо р якобы попавших в беду родных и потребовали деньги. Куртка забрал у жертв мошенников более 780 тысяч рублей.

Обвиняемый возместил ущерб потерпевшим.