Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию

Иностранца, подрабатывающего курьером у телефонных мошенников, брянский суд отправил в колонию на три года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 23-летний иностранец, проживающий на съемной квартире в Брянске.

15 июня 2023 года в мессенджере он договорился с неизвестными о совершении преступлений по схеме «ваш родственник попал в беду». Дистанционные мошенники от лица следователей и родственников позвонили 84-летнему мужчине и 76-летней женщине. Они сообщили о совершенном преступлении и попросили денег на освобождение от ответственности.

Фигурант выступил в роли курьера. У пенсионеров он забрал 900 тысяч и 134 тысяч рублей.

Суд отправил виновного на три года в колонию общего режима.