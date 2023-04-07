Курьера телефонных мошенников брянский суд отправил в колонию

К четырём годам колонии приговорил брянский суд курьера телефонных мошенников. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 22-летний иностранец.

15 сентября прошлого года мужчина приехал в Фокинский район и забрал уу четырех пенсионеров 750 тысяч рублей. Его сообщники сообщили пожилым людям о якобы попавших в ДТП родных и потребовали деньги. Часть суммы курьер успел перевести, а потом был задержан полицейскими.

Суд назначил виновному четыре года в колонии общего режима и обязал возместить ущерб. Приговор в законную силу не вступил.