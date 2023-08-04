Курьера телефонных мошенников задержали брянские полицейские

Курьера телефонных мошенников, обобравшего пять пенсионерок, задержали полицейские в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Жертвами телефонных злоумышленников стали пять пожилых жительниц областного центра и Брянского района. Злоумышленники сообщили им о попавших в аварию родственниках и попросили денег на оказание медицинской помощи. Все свои сбелередия пенсионерки отдали прибывшему курьеру. Всего тот забрал у женщин 1 830 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Ранее судимый 23-летний житель Клетнянского района рассказал, что предложение о работе нашел а мессенджере. С каждой суммы он оставлял себе «комиссионные» в размере 10%.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции призвали не верить звонкам от неизвестных и перепроверять информацию по известным телефонам близких.