Курьера телефонных мошенников ждёт суд за обман двух брянских пенсионеров

Курьера телефонных мошенников из Москвы ждёт суд за обман двух брянских пенсионеров на 350 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 21-летнего жителя города Москвы.
По версии следствия, молодой человек через интернет нашел себе работу курьера у телефонных мошенников. Злоумышленники выдавали себя за родственников пенсионеров. Они сообщали, что попали в беду, а для решения проблем нужны деньги. Фигурант же должен был забрать сумму у потерпевших и перевести на обезличенные банковские счета.
28 апреля 2023 года обвиняемый посетил 73-летнего жителя города Дятьково и 77-летнюю жительницу Новозыбкова. Он забрал у них 350 тысяч рублей.
Полицейские задержали молодого человека в отделении банка в Новозыбкове, когда он пытался перевести деньги. У фигуранта стражи порядка изъяли 200 тысяч рублей. Их вернули потерпевшей. А 150 тысяч рублей фигурант вернул пожилому мужчине сам.
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