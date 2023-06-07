Курьера телефонных мошенников ждёт суд за обман двух брянских пенсионеров

Курьера телефонных мошенников из Москвы ждёт суд за обман двух брянских пенсионеров на 350 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 21-летнего жителя города Москвы.

По версии следствия, молодой человек через интернет нашел себе работу курьера у телефонных мошенников. Злоумышленники выдавали себя за родственников пенсионеров. Они сообщали, что попали в беду, а для решения проблем нужны деньги. Фигурант же должен был забрать сумму у потерпевших и перевести на обезличенные банковские счета.

28 апреля 2023 года обвиняемый посетил 73-летнего жителя города Дятьково и 77-летнюю жительницу Новозыбкова. Он забрал у них 350 тысяч рублей.

Полицейские задержали молодого человека в отделении банка в Новозыбкове, когда он пытался перевести деньги. У фигуранта стражи порядка изъяли 200 тысяч рублей. Их вернули потерпевшей. А 150 тысяч рублей фигурант вернул пожилому мужчине сам.