Квадрацикл и мопед похитили двое брянцев из чужого гаража

Полицейские задержали двух брянцев, подозреваемых в краже квадроцикла и мопеда из чужого гаража. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 43-летний Бежицкого района Брянска. Из принадлежащего ему гаража пропали квадроцикл, мопед, зарядное устройство и коньки.

Оперативники уголовного розыска задержали взломщиков – 46-летнего брянца и его ранее судимого 42-летнего знакомого. Стражи правопорядка изъяли транспорт и вернули владельцу.

Фигурантам предъявили обвинение по статье «Кража».