Квартира в Клинцах сгорела из-за непотушенной сигареты

Квартира в многоэтажке городы Клинцы сгорела из-за непотушенной сигареты в мусорном ведре. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

С начала года в Брянской области произошло 186 пожаров в жилых домах. 28 человек, в том числе трое детей, погибли. 21 жителей пострадали.

Накануне в городе Клинцы произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Мужчина бросил непотушенный окурок в мусорное ведро. Оттуда огонь распространился на мебель и быстро заполнил все помещение.

Пожарные оперативно справились с возгоранием. Также обошлось без пострадавших. Квартире и подъезду же потребуется ремонт.