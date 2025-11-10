Легковой автомобиль сгорел накануне вечером в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Новозыбковском городском округе. В посёлке Тростань на улице Бышовка на дороге загорелся легковой автомобиль.

Оперативно на вызов приехала пожарная автоцистерна. Спасатели быстро потушили возгорание. Огонь серьёзно повредил машину. Люди травм не пострадали.