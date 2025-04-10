Легковой автомобиль сгорел в брянском посёлке
Легковой автомобиль сгорел в брянском посёлке. Об этом сообщили в региональном МЧС.
8 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре Выгоничском районе. В посёлке Новониколаевский загорелся легковой автомобиль.
Возгорание потушили две пожарные автоцистерны. Огонь уничтожил моторный отсек машины.
Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара установят эксперты.
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