Легковушка и электровелосипед столкнулись в Унече

Девушка пострадала при столкновении легковушки и электровелосипеда в Унече. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 27 мая в городе Унеча произошла авария. На улице Стародубской в районе дома №11 59-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21150» обгонял 20-летнюю девушку на электровелосипеде. Машина задела двухколёсный транспорт задней правой частью. Велосипедистка получила травмы. Девушку госпитализировали.

На водителя автомобиля инспекторы завели административное расследование. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.