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Легковушка перевернулась на перекрёстке в Брянске

2023, 18 мая 12:43 Происшествия
Легковушка перевернулась на перекрёстке в Брянске
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«ВАЗ» перевернулся на круговом перекрёстке в областном центре. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД. 

Авария произошла на улице Брянского Фронта в Советском районе Брянска. 36-летний водитель за рулём Daewoo Gentra при въезде на перекресток с круговым движением не пропустил «ВАЗ-2104».  39-летний водитель ехал по главной дороге. От удара отечественная легковушка «легла» на крышу.

За медицинской помощью никто из участников аварии не обратился. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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