Легковушка перевернулась на перекрёстке в Брянске
«ВАЗ» перевернулся на круговом перекрёстке в областном центре. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла на улице Брянского Фронта в Советском районе Брянска. 36-летний водитель за рулём Daewoo Gentra при въезде на перекресток с круговым движением не пропустил «ВАЗ-2104». 39-летний водитель ехал по главной дороге. От удара отечественная легковушка «легла» на крышу.
За медицинской помощью никто из участников аварии не обратился. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Читайте также
Новости регионов
В преддверии летних школьных каникул железнодорожники усилят работу по профилактике травматизма среди несовершеннолетних
В преддверии летних школьных каникул на Московской железной дороге с 1 мая по 1 июня 2023 года проходит акция «Уступи дорогу поездам!», направленная на профилактику и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Железнодорожники посещают учебные заведения, где проводят профилактические беседы со школьниками, а также организуют рейды на платформах, пешеходных переходах и местах несанкционированного прохода граждан через
Дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Адлером и Анапой будут курсировать в летнее время
Для обеспечения возросшего спроса на пассажирские перевозки в южном направлении холдинг ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда в направлении Адлера и Анапы. Так, поезд № 468/467 Смоленск – Брянск – Имеретинский курорт и обратно будет курсировать с 2 июня по 12 сентября по четным дням (отправление из Смоленска в 11:43, прибытие на Имеретинский курорт в 6:51, отправление
Стань волонтером-наставником, измени жизнь ребенка из детского дома!
Чтобы выпускники детских домов не оставались одни после выхода из учреждения, фонд «Дети наши» ищет и потом обучает для них старших друзей – волонтеров-наставников. Наше окружение и наши стартовые возможности имеют огромное значение в становлении нашей личности и в том, как сложится наша жизнь. У кого-то «фора» больше, у кого-то меньше, а кто-то вообще лишен