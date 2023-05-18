Легковушка перевернулась на перекрёстке в Брянске

«ВАЗ» перевернулся на круговом перекрёстке в областном центре. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Брянского Фронта в Советском районе Брянска. 36-летний водитель за рулём Daewoo Gentra при въезде на перекресток с круговым движением не пропустил «ВАЗ-2104». 39-летний водитель ехал по главной дороге. От удара отечественная легковушка «легла» на крышу.

За медицинской помощью никто из участников аварии не обратился. Полиция проводит проверку по факту ДТП.