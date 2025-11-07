Легковушка сбила велосипедиста в Клинцовском районе
Легковушка сбила велосипедиста в Клинцовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В Клинцовском районе 6 ноября произошла авария. 33-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21214» при выезде со второстепенной дороги сбил 64-летнего велосипедиста. Пенсионер ехал прямо и имел преимущество в движении.
Велосипедист получил тяжёлые травмы. Мужчину госпитализировали.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.