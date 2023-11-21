Легковушка сбила женщину на переходе в Навле

Легковушка сбила 66-летнюю женщину, которая шла через дорогу на красный свет по переходу в Навле. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Розы Люксембург в посёлке Навля произошло ДТП. 58-летний водитель на Lada Priorа сбил 66-летнюю женщину. Она шла через дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

острадавшую с сочетанной травмой , сотрясением головного мозга, переломами и ушибами увезли в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.