Легковушка сбила женщину на переходе в Навле
Легковушка сбила 66-летнюю женщину, которая шла через дорогу на красный свет по переходу в Навле. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На улице Розы Люксембург в посёлке Навля произошло ДТП. 58-летний водитель на Lada Priorа сбил 66-летнюю женщину. Она шла через дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора.
острадавшую с сочетанной травмой , сотрясением головного мозга, переломами и ушибами увезли в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
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