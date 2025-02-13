Легковушка съехала в кювет на брянской трассе

Водитель получил травмы, съехав в кювет на легковом автомобиле на трассе в Унечском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

11 февраля в Унечском районе на 139 км федеральной автодороги «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 23-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21214». Легковушка съехала с дороги в кювет.

Водитель получил травмы. Его отвезли в больницу.

Сотрудники полиции составили на автомобилиста три административных материала. По факту аварии правоохранители проводят проверку.