Легковушка сгорела ночью в Комаричском районе

Легковушка потушили спасатели ночью в Комаричском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Около трёх часов ночи 7 мая в спасательно ведомство поступила информация о пожаре в Комаричском районе. В посёлке Владимировка на улице Малкова загорелся легковой автомобиль.

Машину тушили специалисты на двух пожарных автоцистернах. Люди на происшествии травм не получили. Установить причину возгорания автомобиля предстоит экспертам.