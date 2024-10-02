Легковушка сгорела ночью в Почепе

Легковой автомобиль потушили ночью спасатели в Почепе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 2 октября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Почепе. На улице Молодежная загорелся легковой автомобиль.

На вызов оперативно прибыли спасатели на двух автоцистернах. Они потушили легковушку. Огонь серьёзно повредил машину.

Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара устанавливают эксперты.