Легковушка столкнулась с фурой на брянской трассе

Водитель погиб при столкновении фуры с легковушкой в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции

В Брянском районе на 25-м км автомобильной дороге федерального значения Р-120 «Орел – Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» произошла смертельная авария. 55-летний водитель за рулём автомобиля HAVAL H5 не соблюдал дистанцию. Иномарка врезалась в движущийся впереди грузовик DAF с полуприцепом.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм умер на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Полиция проводит проверку по факту аварии.