Легковушка столкнулась с поездом в Клинцовском районе

Легковушка столкнулась с поездом на переезде в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

23 января произошла авария на железнодорожном переезде. Между станциями «Туросна» и «Клинцы» в Клинцовском районе легковушка столкнулась с пассажирским поездом. 38-летняя женщина-водитель на «ВАЗ» проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на пути. Машинист применил экстренное торможение. При столкновении люди не пострадали. По факту аварии проводится проверка.