Город32

Легковушка столкнулась с поездом в Клинцовском районе

2024, 26 января 11:35 Происшествия
Легковушка столкнулась с поездом в Клинцовском районе
Источник фото

Легковушка столкнулась с поездом на переезде в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  

23 января произошла авария на железнодорожном переезде. Между станциями «Туросна» и «Клинцы» в Клинцовском районе легковушка столкнулась с пассажирским поездом. 38-летняя женщина-водитель на «ВАЗ» проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на пути. Машинист применил экстренное торможение. При столкновении люди не пострадали. По факту аварии проводится проверка. 

Читайте также
Брянские следователи раскрыли убийство жителя Навлинского района
26 января 12:34
Брянские следователи раскрыли убийство жителя Навлинского района
Команда брянского губернатора сыграла в хоккей со студентами
26 января 09:34
Команда брянского губернатора сыграла в хоккей со студентами
Брянский губернатор пообщался со студентами училища олимпийского резерва
26 января 08:38
Брянский губернатор пообщался со студентами училища олимпийского резерва
Брянские студенты встретились с Чемпионом России и Европы по плаванию
25 января 14:30
Брянские студенты встретились с Чемпионом России и Европы по плаванию

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский губернатор провел заседание оперативного штаба в Клинцах
Спорт
Пять медалей завоевали брянские каратисты в Курске
Лента новостей
Более 140 человек тушат нефтепровод в Клинцах
Происшествия
Две девушки пострадали в аварии в Брянске
Лента новостей
Брянский губернатор прокомментировал обстрел в Донецке

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах
Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах

Видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет зрительские предпочтения за период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как всегда, в эти дни у экранов собираются разные поколения, а многие фильмы и сериалы смотрят всей семьей. Поэтому неудивительно, что в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра, а любимым жанром оказались новогодние комедии. Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals, а первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Как сообщает Телеграмм канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau, заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.