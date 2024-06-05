Легковушка столкнулась с велосипедом в Брянске

Молодой человек пострадал при столкновении иномарки с велосипедом в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Чернышевского в Брянске произошла авария. 44-летняя женщина за рулём Renault Megane Scenic сбила 25-летнего велосипедиста. Молодой человек выехал с тротуара на проезжую часть, не убедившись в безопасности манёвра.

Велосипедист получил ушибы и ссадины головы, лица и рук. Госпитализация ему не потребовалась.