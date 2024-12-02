Легковушка упала с путепровода в Брянске
Легковушка упала с путепровода в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
Ранним утром 1 декабря в Единую дежурную диспетчерскую службу Брянска поступила информация об аварии Фокинском районе. С путепровода упал автомобиль.
На вызов прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.
Выяснилось, что водитель не справился с управлением BMW X6 и съехал с дороги. Он был в машине один и не пострадал. Спасатели поставили автомобиль на колёса. Причину аварии предстоит установить правоохранителям.