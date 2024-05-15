Легковушка упала в реку в Почепском районе

Молодой водитель погиб в иномарке, упавшей в пойму реки в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Почепском районе на 10 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин-Бельково» произошла авария. 22-летний водитель потерял контроль над управлением Renault Logan. Легковушка съехала в кювет и упала в пойму реки Коста.

Водитель автомобиля получил смертельные травмы. 50-летнему пассажиру с рваной раной носа и ушибом руки госпитализация не потребовалась.

По факту аварии полиция проводит проверку.