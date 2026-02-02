Группа губернаторского дворца имени Юрия Гагарин в соцсетях победила на «Фестивале госпабликов»

Группа губернаторского дворца имени Юрия Гагарин в соцсетях победила на «Фестивале госпабликов». Об этом сообщили в аккаунте учреждения.

На прошлой неделе в Брянске прошёл областной форум «Фестиваль госпабликов». Награды получили специалисты, ответственные за ведение официальных страниц в социальных сетях представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и организаций региона.

В номинации «Подведомственные организации органов исполнительной власти Брянской области или органов местного самоуправления Брянской области» победу одержал аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Диплом вручили начальнику службы по связям с общественностью учреждения Анастасии Романенко.