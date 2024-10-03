Легковушка врезалась в дерево на брянской трассе

Двое мужчин пострадали при столкновении легкового автомобиля с деревом на трассе а Почепском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В Погарском районе на 36 км автодороги «Стародуб-Погар» произошло ДТП. 21-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ 21124». Легковушка выехала на обочину и врезалась в дерево.

Травмы получили 20-летний и 23-летний пассажиры. Их госпитализировали.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.