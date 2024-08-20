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Легковушка врезалась в дерево на трассе в Суражском районе

2024, 20 августа 08:00 Происшествия
Легковушка врезалась в дерево на трассе в Суражском районе
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Человек пострадал при столкновении легкового автомобиля с деревом на трассе в Суражском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Ранним утром 20 августа в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. На трассе «Мглин- Сураж» вблизи посёлка Лопазна Суражского района легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. 

На происшествии потребовалась помощь спасателей. Специалисты деблокировали пострадавшего из повреждённого автомобиля.

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