Легковушка врезалась в дерево в Новозыбковском районе

Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево на трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1 км автодороги «Новозыбков-Белый Колодец» в Новозыбковском районе. 65-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ 211200» при обгоне. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель получил закрытый перелом левой ключицы со смещением. Мужчину отвезли в больницу. Полиция проводит проверку.