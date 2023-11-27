Легковушка врезалась в дерево в Новозыбковском районе
Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево на трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на 1 км автодороги «Новозыбков-Белый Колодец» в Новозыбковском районе. 65-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ 211200» при обгоне. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.
Водитель получил закрытый перелом левой ключицы со смещением. Мужчину отвезли в больницу. Полиция проводит проверку.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск
Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить
Спорт для сильнейших
На Смоленщине отметили 85-летие самбо День самбо в России – 16 ноября. Соответствующий указ в декабре 2022‑го подписал Президент России Владимир Путин. И в этом году вся страна впервые отмечает эту дату. В Смоленске праздник встретили тематическими региональными соревнованиями среди юношей и девушек – их организовала Федерация самбо в регионе при поддержке проекта «Единой России» «Zа самбо». Нужен результат – Любые спортивные соревнования – это проверка каждого на физическую