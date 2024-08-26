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Легковушка врезалась в фуру на брянской трассе

2024, 26 августа 13:25 Происшествия
Легковушка врезалась в фуру на брянской трассе
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Легковушка врезалась в фуру на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

ДТП произошло на 78 километре на автодороге федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе. 40-летний водитель за рулём Lada Kalina не соблюдал дистанцию. Легковушка врезалась в грузовик с полуприцепом Renault Т480.

Автомобилист из Lada с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребра и позвонка попал в больницу. 

Инспекторы возбудили дело об административном правонарушении. Полицейские проводят проверку.

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