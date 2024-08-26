Легковушка врезалась в фуру на брянской трассе

Легковушка врезалась в фуру на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 78 километре на автодороге федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе. 40-летний водитель за рулём Lada Kalina не соблюдал дистанцию. Легковушка врезалась в грузовик с полуприцепом Renault Т480.

Автомобилист из Lada с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребра и позвонка попал в больницу.

Инспекторы возбудили дело об административном правонарушении. Полицейские проводят проверку.