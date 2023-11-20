Легковушка врезалась в газораспределительную станцию на брянской трассе

Легковушка врезалась в забор газораспределительной станции на трассе в Жирятинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 40 км автодороги «Почеп-Жирятино» в Жирятинском районе произошло ДТП. 53-летний водитель не справился с управлением Opel Zafira. Иномарка съехала в кювет и врезалась в ограждение газораспределительной станции.

65-летняя пассажирка сломала грудину. Женщину госпитализировали.

Инспекторы выяснили, что водитель к административной ответственности привлекался 20 раз. По факту аварии стражи порядка проводят проверку.