Легковушка врезалась в газораспределительную станцию на брянской трассе
Легковушка врезалась в забор газораспределительной станции на трассе в Жирятинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 40 км автодороги «Почеп-Жирятино» в Жирятинском районе произошло ДТП. 53-летний водитель не справился с управлением Opel Zafira. Иномарка съехала в кювет и врезалась в ограждение газораспределительной станции.
65-летняя пассажирка сломала грудину. Женщину госпитализировали.
Инспекторы выяснили, что водитель к административной ответственности привлекался 20 раз. По факту аварии стражи порядка проводят проверку.
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