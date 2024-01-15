Легковушка врезалась в микроавтобус на брянской трассе
Две женщина пострадали при столкновении легковушки и микроавтобуса на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 21 км автодороги «Сураж-Вьюково» в Суражском районе произошла авария. 30-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Skoda Octavia. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в «ГАЗ 2705».
Водитель иномарки и её 47-летняя пассажирка с травмами попали в больницу.
Инспекторы выяснили, что женщина получила удостоверение менее года назад. А 39-летний водитель микроавтобуса оказался лишен прав в мае прошлого года за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. После ДТП он также отказался от этой процедуры. Полиция проводит проверку.
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