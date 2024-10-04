Легковушка врезалась в трактор под Брянском

Легковушка врезалась в трактор на трассе под Брянском. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В Брянском районе на 42 км автодороги «Северо-западный Обход г. Брянска» произошла авария. 32-летний водитель на автомобиле Kia Cerato не соблюдал дистанцию. Иномарка врезалась в трактор «Т-40АМ» с полуприцепом. Водитель легкового автомобиля с травмами попал в больницу. Инспекторы выяснили, что водитель Kia к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения привлекался 42 раза.

По факту аварии полиция проводит проверку.