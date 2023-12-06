Легковушка врезалась в здание в Брянске

На улице Бежицкой в Брянске произошла авария. 49-летний водитель на Honda Crossroad слетел с дороги и врезался в придомовое строение. С субарахноидальным кровоизлиянием, переломом черепа и закрытой черепно-мозговой травмой автомобилиста отвезли в больницу.

Водитель проломил череп при столкновении легковушки со строением в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вы в прямом эфире О чём смоляне спросили губернатора? На прошлой неделе губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл прямую линию, которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 24», «Радио России», в паблике правительства области и в группе «ГТРК «Смоленск» ВКонтакте. Смоляне озвучивали свои вопросы по телефону и оставляли их в комментариях к анонсу прямого эфира в соцсетях. Губернатору поступили десятки обращений. Центр управления регионом Смоленской области провёл мониторинг заданных вопросов и назвал

О вере и духовности Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел рабочее совещание, посвященное парламентской встрече, которая традиционно пройдет в рамках Рождественских образовательных чтений. В совещании приняли участие вице-спикер регионального парламента Николай Мартынов и депутат Ольга Васильева, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, представители Смоленской митрополии, правительства региона. В этом году тема чтений – ​«Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». – Тема очень серьезная, требующая глубокого

Начальник МЖД Валерий Танаев и губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудили вопросы транспортного сотрудничества Состоялась рабочая встреча начальника МЖД Валерия Танаева и губернатора Смоленской области Василия Анохина, в ходе которой стороны обсудили направления совместной работы в рамках обеспечения грузовых и пассажирских перевозок. Открывая встречу, глава региона выразил признательность ОАО «РЖД», Московской железной дороге, осуществляющей хозяйственную деятельность в границах Смоленской области, за конструктивное взаимодействие в рамках совместной межведомственной рабочей группы

В память о русском офицере В Сафонове открыта мемориальная доска в память о полковнике Иване Гришине. Он был настоящим русским офицером. Много лет служил в Смоленске, участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Геройски проявил себя в ходе СВО на Украине и погиб при исполнении воинского долга в апреле прошлого

Уголок жизни на селе В деревне Рыбки открыли обновлённое почтовое отделение. Важное событие для жителей деревни Рыбки Сафоновского района: после капитального ремонта свои двери для посетителей распахнуло отделение «Почты России». Ремонт и новинки Сотрудники продемонстрировали не только свежий ремонт, но и технические новинки – отдельный компьютер с порталом «Госуслуги», где любой желающий может записаться к врачу или оформить документы