Легковушка выехала с дороги в Карачевском районе

Два человека пострадали в аварии на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

1 августа в Карачевском районе на 98-м километре автодороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск» — граница с Республикой Беларусь произошла авария. 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля LADA Granta. Легковушка вылетела с дороги на обочину и перевернулась. Водитель и его 27-летний пассажир с травмами попали в больницу.

По предварительной версии, молодой водитель превысил скорость. На водителя и пассажира полицейские составили административные протоколы за непристёгнутые ремни безопасности.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают стражи порядка.