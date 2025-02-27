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Легковушка загорелась накануне в Брянске

2025, 27 февраля 08:03 Происшествия
Легковушка загорелась накануне в Брянске
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Легковушка загорелась накануне на парковке в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

Накануне днём в спасательном ведомстве поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На парковке на проспекте Московском загорелся легковой автомобиль.  

Прибывшие на вызов две пожарные автоцистерны быстро потушили возгорание. Огонь не распространился на соседние машины. 

Люди на происшествии  не пострадали. Причину возгорания выясняют эксперты.

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