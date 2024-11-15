Легковушка загорелась во дворе в Дятьково
Легковушка загорелся во дворе в Дятьково. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В спасательное ведомство накануне поступила информация о пожаре а городе Дятьково. На улице Лермонтова загорелся легковой автомобиль.
Два пожарные автоцистерны прибыли на вызов. Они за несколько минут потушили моторный отсек машины.
Люди травм на пожаре не получили. Экспертам предстоит выяснить причину ЧП.
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