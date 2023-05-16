Город32

Лесной пожар произошёл в Брянском районе

2023, 16 мая 12:25 Происшествия
Лесной пожар произошёл в Брянском районе
Источник фото

Лесной пожар потушили спасатели в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

В спасательно ведомство поступила информация о горении лесной подстилки на землях лесного фонда на территории Брянского лесничества Стяжновского участкового лесничества. Площадь пожара составила 0,15 гектара. 

Ликвидировали возгорания 10 человек и шесть единиц техники лесопожарной службы. Причины пожара установят эксперты.

Читайте также
Руководителя отдела закупок брянского онкодиспансера обвиняют в получении взятки
16 мая 12:43
Руководителя отдела закупок брянского онкодиспансера обвиняют в получении взятки
16 районов Брянщины завершили посадку картофеля
16 мая 10:31
16 районов Брянщины завершили посадку картофеля
Две легковушки и автоцистерна столкнулись на брянской трассе
16 мая 09:27
Две легковушки и автоцистерна столкнулись на брянской трассе
Беспилотник повредил балкон в Клинцах
16 мая 08:08
Беспилотник повредил балкон в Клинцах

Новости регионов

15.05.2023 15:50
Стань волонтером-наставником, измени жизнь ребенка из детского дома!
Чтобы выпускники детских домов не оставались одни после выхода из учреждения, фонд «Дети наши» ищет и потом обучает для них старших друзей – волонтеров-наставников. Наше окружение и наши стартовые возможности имеют огромное значение в становлении нашей личности и в том, как сложится наша жизнь. У кого-то «фора» больше, у кого-то меньше, а кто-то вообще лишен
12.05.2023 11:28
Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,3 раза в январе-апреле
В январе-апреле 2023 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 51,1 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем погрузки обеспечили железнодорожные станции Игоревская и Гагарин. В Смоленской области наблюдается устойчивая динамика роста объёмов погрузки леса. Только в апреле погрузка лесных
11.05.2023 17:06
Движение автомобилей через переезд вблизи поселка Пронино в Смоленске будет закрыто с 17 по 18 мая на время ремонта
В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 430 км, расположенному в районе поселка Пронино в Смоленске, будет закрыто с 11:00 17 мая до 17:00 18 мая. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд автотранспорта будет организован через переезд 428 км, расположенный по улице Красноборская города Смоленск.
11.05.2023 12:47
Смоленские железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев в рамках акции «Сад Памяти»
Работники столичной магистрали присоединились к международной акции «Сад Памяти», которая проводилась в Смоленской области в канун дня Победы. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев ели и сосны в память о погибших в Великой Отечественной войне. Памятные посадки молодых деревьев проходили на территориях Ярцевского, Глинковского и Смоленского лесничеств. Общая площадь высадки

Актуальные темы

Лента новостей
Под обстрел попал город Стародуб
Происшествия
Суд приговорил главврача брянской больницы к пяти годам колонии
Общество
Брянская администрации предупредила об ответственности за незаконную торговлю
Лента новостей
Женщина пострадала при крушении вертолета в Клинцах
Происшествия
Три человека пострадали в аварии около стоянки отряда Виноградова

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» подвел итоги четвертого сезона проекта «IT-семья» в Брянске
«Ростелеком» подвел итоги четвертого сезона проекта «IT-семья» в Брянске

«Ростелеком» совместно с Компьютерной Академией TOP провел финальное занятие для четвертого потока слушателей образовательного проекта «IT-семья» в Брянске. В течение 10 уроков пятеро представителей старшего поколения вместе с внуками осваивали азы работы на компьютере. Команды узнали принципы безопасной работы в интернете, возможности браузеров, социальных сетей, образовательных и развлекательных ресурсов, научились делать онлайн-покупки и пользоваться порталом госуслуг.

Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится с 15 по 28 мая на время ремонта пути
Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится с 15 по 28 мая на время ремонта пути

С 15 по 28 мая изменится расписание электричек на Жуковском направлении в Брянской области в связи с ремонтно-путевыми работами.

Александр Богомаз и Игорь Маковский провели рабочую встречу в Москве
Александр Богомаз и Игорь Маковский провели рабочую встречу в Москве

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудили итоги прохождения брянским филиалом осенне-зимнего периода, а также мероприятия по развитию электросетевого комплекса.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.