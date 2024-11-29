Лишившего супругу зрения брянца суд отправил в колонию

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью женщине. Приговор выслушал житель города Фокино.

9 августа прошлого года пьяный мужчина у себя дома ударил по лицу пластиковым горшком для цветов 45-летнюю супругу. Потерпевшая от полученных травм ослепла на левый глаз.

1 сентября 2023 года пьяный фигурант намеренно несколько раз ударил жену кулаком в правый глаза. Женщина полностью ослепла.

Подсудимый признал себя виновным.

Суд приговорил его к девяти годам в колонии общего режима. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1,8 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.