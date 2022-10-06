Лихача из Брянска ждёт судебное разбирательство

На водителя, проехавшего на красный свет, инспекторы составили протокол и направили в суд.

Сотрудниками ГИБДД Брянска установили водителя автомобиля Kia, нарушивший ПДД. Накануне в соцсетях появилась запись с видеорегистратора. На ней видно, как иномарка в районе дома № 86 на проспекте Московском выезжает на встречную полосу перед светофором. Дорогу в это время переходят двое детей. После того, как мальчики покинули переход, автомобиль проехал на красный свет.

Полицейские составили на 41-летнего водителя протокол и направили для рассмотрения в суд. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.