Лжебанкиры обманули 10 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили у 10 брянцев более четырех млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами телефонных и кибермошенников стали 36 жителей региона. Брянцы лишились 10 233 000 рублей.

В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами и картами жертв. Для решения проблем требовалось сообщить конфиденциальные данные. Некоторых потерпевших злоумышленники убедили перевести свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счет.

Лжебанкиры похитили со счетов 10 потерпевших 4 002 000 рублей.