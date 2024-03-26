Лжебанкиры обманули 11 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили у 11 брянцев более семи миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 33 жертвы дистанционных мошенников. Они лишились 11 481 000 рублей.

Треть пострадали от действий лже банкиров. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных действиях с картами. Жертв просили назвать конфиденциальные данные или перевести сбережения на якобы безопасный банковский счет. Таким способом со счетов 11 потерпевших пропали 7 347 000 рублей.