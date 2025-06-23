Лжебанкиры обманули 12 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у 12 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 28 жертв дистанционных мошенников. Они лишились 7 056 000 рублей.

Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Лжебанкиры похитили со счетов 12 потерпевших 6 065 000 рублей.