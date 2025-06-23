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Лжебанкиры обманули 12 брянцев за неделю

2025, 23 июня 12:40 Происшествия
Лжебанкиры обманули 12 брянцев за неделю
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Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у 12 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 28 жертв дистанционных мошенников. Они лишились 7 056 000 рублей.

Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Лжебанкиры похитили со счетов 12 потерпевших 6 065 000 рублей.

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