Лжебанкиры обманули 13 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили почти шесть миллионов рублей у 13 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделю в полицию обратились 28 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 7 928 000 рублей.

В половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Жертвы сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. А некоторые потерпевшие по указанию незнакомцев переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Лжебанкиры похитили у 13 брянцев 5 999 000 рублей.