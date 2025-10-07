Лжебанкиры обманули 15 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили свыше пяти миллионов рублей у 15 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 34 жителя, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Обманутые граждане лишились 9 577 000 рублей.

Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Мошенники информировали жертв о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций из смс-сообщений. Некоторые жертвы переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счет. Всего лжебанкиры похитили у 15 потерпевших 5 885 000 рублей.