Лжебанкиры обманули 17 жителей Брянщины

17 жителей Брянской области лишились более 10,5 млн рублей после общения с лжебанкирами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 37 жерт дистанционных мошенников. Они лишились 12 096 503 рублей.

Около половины случаев связаны с действиями лжесотрудников банка. Они сообщали жертвам о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами сообщали конфиденциальные сведения или переводили деньги на указанные неизвестными счета. Таким способом злоумышленники обманули 17 брянцев. Они лишились 10 548 094 рубля.