Лжебанкиры обманули 18 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили более 12 миллионов рублей у 18 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали 44 жителя Брянской области. Они лишились 19 466 000 рублей.

Почти в половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о якобы подозрительных денежных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Некоторым жертвам злоумышленники предлагали оформить кредит.

Мошенники узнавали данные карт, сколько денег на нём, а также код из смс-сообщение для подтверждения операции. Некоторые жертвы по указанию собеседников переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.Лжебанкиры похитили со счетов 18 потерпевших 12 701 000 рублей.