Лжебанкиры обманули 20 брянцев за неделю

На прошлой неделе лжебанкиры похитили у 20 брянцев почти 12 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами телефонных и кибермошенников стали 35 жителей Брянской области. Они пополнили кошельки злоумышленников на 12 772 506 рублей.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали жертвам о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке карт, а также предлагали перевести деньги с «уязвимого» на «безопасный» счёт. Потерпевший сами называли конфиденциальные данные, в том числе и код для подтверждения операции.

Таким способом со счетов 20 потерпевших пропали 11 741 676 рублей.