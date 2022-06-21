Лжебанкиры обманули 20 брянцев за неделю

Жертвы сами сообщали данные своих счетов, а также коды для подтверждения операции.

Телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, блокировке счетов, возврате якобы списанных денег. Некоторым потерпевшим предлагали получить кредит на выгодных условиях или бонусы за использование карт.

Движение автомобилей через два переезда около станции Ярцево будет закрыто с 26 по 30 июня в связи с ремонтно-путевыми работами В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 353 км, расположенному в районе улицы Халтурина, и по переезду 356 км, расположенному в районе улицы 1-я Деповская города Ярцево Смоленской области, будет закрыто с 21:00 26 июня до 01:00 30 июня. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд

С ветерком на велосипедах В областном центре активно идёт подготовка к «Смоленскому велопараду-2022», который планируют провести в воскресенье, 26 июня, в преддверии Дня молодёжи. На прошлой неделе под председательством губернатора Алексея Островского состоялось межведомственное совещание, посвящённое организации данного общегородского мероприятия. О принятых решениях глава региона рассказал смолянам. «Изначально, как только возникла эта идея, поручил руководству города Смоленска проработать оптимальный

В режиме отмены В России в соответствии с поручением Председателя Правительства Михаила Мишустина с марта и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Решение о его введении было принято, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей и не дестабилизировать их работу в сегодняшних непростых условиях, связанных с санкционными ограничениями. В тех же случаях, когда проверка необходима,

В конце сезона В регионе подвели итоги прошедшего отопительного периода. Минувший отопительный сезон на Смоленщине получился самым длительным за последние 5 лет. Его продолжительность составила 232 дня, что почти на 3 недели больше среднего значения. Насколько гладко прошёл этот период, много ли было аварий в системе теплоснабжения и как ведётся подготовка сетей и котельных к работе будущей зимой?

Железнодорожники высадили цветы и провели благоустройство на станции Ярцево Смоленской области На станции Ярцево в Смоленской области железнодорожники высадили цветы и благоустроили территорию, создав комфортные условия для пассажиров. В ходе работ было высажено почти 800 цветов. Для оформления цветочных клумб железнодорожники использовали петуньи, бархатцы, цинерарии, бегонии. Поставка растений осуществлялась из питомника Московской железной дороги, расположенного в Тульской области. Кроме того, на привокзальной площади произвели укладку асфальта