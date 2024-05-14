Лжебанкиры обманули 21 брянца на прошлой неделе

Лжебанкиры похитили более 13 млн рублей у 21 брянца на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали 54 жителя Брянской области. Злоумышленники похитили у них 29 621 000 рублей.

Более чем в трети случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали потерпевшим о блокировке счетов, ошибочных списаниях, подозрительных переводах. Жертвы сами передавали данные карт и код из смс-сообщения. Также лжебанкиры нередко предлагали собеседникам перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт.

Так, лжебанкиры со счетов 21 потерпевшего похитили 13 633 000 рублей.