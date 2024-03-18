Лжебанкиры обманули 21 брянца за неделю

Лжебанкиры похитили у 21 брянца почти 17 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 47 жителей Брянской области. Они лишились 21 840 000 рублей.

В половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, списаниях со счетов, блокировке счета, а также предлагали оформить кредит. Преступники просили жертв сообщить код подтверждения операции, а некоторым перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт.

таким способом 21 человек лишился 16 968 000 рублей.