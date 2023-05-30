Лжебанкиры обманули 21 брянца за неделю

Лжебанкиры обманули 21 брянца на шесть с половиной миллиона рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Жертвами телефонных и интернет-мошенников на прошлой неделе стали 38 жителей Брянской области. Они лишились 10 888 000 рублей.

Больше половины поверили злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками банков и сообщал о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами сообщали конфиденциальные данные, в том числе и код для подтверждения операции. Таким способом со счетов 21 потерпевшего пропали 6 592 000 рублей.